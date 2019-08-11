Трампа обвинили в распространении «теории заговора»

Оппоненты американского лидера Дональда Трампа обвинили его в попытке распространить «теорию заговора». Об этом сообщает издание The Washington Post.

Причиной такого заявления стало то, что президент США никак не отреагировал на сообщение о смерти миллиардера Джеффри Эпштейна, но при этом сделал ретвит мнения консервативно настроенного сатирика Терренса Уильямса, который удивился самоубийству финансиста, якобы имеющего некую информацию об экс-президенте Билле Клинтоне. Более того, он задался вопросом, как миллиардер мог покончить с собой, если за ним 24 часа в сутки наблюдали, боясь, что он действительно может свести счеты с жизнью. Слова Уильямса не были подтверждены фактами, но по словам источников издания, за Эпштейном действительно наблюдали, однако в последнюю неделю этого не происходило.

Недовольство поступком Трампа выразил представитель Клинтона Анхел Уренья. По его словам, американский лидер знал, как отвратительно поступает, делая репост этой записи. «Может, он забыл о 25-й поправке, которая позволяет отрешить главу государства от должности?» — написал он в своем аккаунте в Twitter.

Ранее 10 августа стало известно, что Эпштейн, обвиняемый в сексуальной эксплуатации детей, покончил с собой в тюрьме на Манхэттене. В дружеских отношениях с миллиардером журналисты обвиняли и Трампа, и Клинтона. Оба политика открестились от любой связи с Эпштейном.

Позднее генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что самоубийство Эпштейна вызывает серьезные вопросы. Сообщалось, что он не находился на особом контроле у администрации тюрьмы как человек, склонный к суициду.

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