Стало известно о завещании американского миллиардера-педофила

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в торговле несовершеннолетними секс-рабами, написал завещание за два дня до самоубийства. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на документы суда.

По данным издания, Эпштейн оставил состояние, которое оценивается в 600 миллионов долларов, на хранение в трастовом фонде. При подписании документа присутствовал один из адвокатов мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэру по прозвищу Коротышка.

«Что необычно, так это дата, тот факт, что все это было сделано всего за несколько дней до его смерти», — приводятся слова источника.

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Тело миллиардера обнаружили 10 августа около 7:30 утра. Вскрытие подтвердило, что Эпштейн умер в результате самоубийства. В то же время судмедэксперты обнаружили множественные переломы костей, в частности оказалась сломана подъязычная кость. Отмечалось, такую травму могут получить самоубийцы старшего возраста, однако чаще она встречается у тех, кого задушили.

Эпштейн был задержан 6 июля в Нью-Йорке. Он обвинялся в создании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать и издеваться над десятками несовершеннолетних девушек. Свои преступления миллиардер совершал в 2002-2005 годах. Предполагаемым жертвам было 14 лет. Эпштейну также были предъявлены обвинения в подкупе свидетелей.

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