Особняк миллиардера-педофила стал достопримечательностью Нью-Йорка

Нью-Йоркский дом обвинявшегося в педофилии миллиардера Джеффри Эпштейна, который недавно скончался в тюрьме, стал местной достопримечательностью. Оказалось, что в особняке есть чучела тигра и пуделя. Люди пытаются разглядеть их через окна и сфотографироваться, сообщает The New York Post.

Тайны особняка в Верхнем Ист-Сайде стали известны благодаря трейдеру хедж-фонда (инвестиционный фонд, страхующий активы от негативных рыночных трендов). Он посещал дом Эпштейна по деловым вопросам. Интерьер особняка показался инвестору роскошным (дом оценивается в 56 миллионов долларов), но очень странным. Он сфотографировал комнаты и выложил в интернет.

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Трейдер отметил причудливую картину на стене. На ней был изображен бывший президент США Билл Клинтон в синем платье. Также инвестор обратил внимание на портрет обнаженной женщины (работа 1905 года стоимостью 5,9 миллиона долларов, как выяснилось позднее) и чучела пуделя и тигра.

По словам трейдера, тигр был огромных размеров, а набитое чучело пуделя выглядело «каким-то безумным».

Джеффри Эпштейн был арестован 6 июля. Его обвинили в сексуальном растлении несовершеннолетних девушек. По предварительным данным, Эпштейн покончил жизнь самоубийством в тюрьме 10 августа.

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