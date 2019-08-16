Названа причина смерти миллиардера-педофила в американской тюрьме

Вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна показало, что он покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на медэкспертизу.

По их данным, финансист совершил суицид в тюремной камере в Манхэттене.

В камере Эпштейна нашли веревку из тюремной простыни. Сообщалось также, что охранники не проверяли мужчину в течение нескольких часов. Позднее в области шеи после вскрытия обнаружили множественные переломы костей, в частности оказалась сломана подъязычная кость. Отмечалось, такую травму могут получить самоубийцы старшего возраста, однако чаще она встречается у тех, кого задушили.

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Тело миллиардера обнаружили 10 августа около 7:30 утра. В июле Эпштейна уже находили на полу камеры с отметинами на шее, после чего сотрудники тюрьмы должны были установить (и, как сообщалось тогда, установили) за ним наблюдение как за склонным к суициду. Прокурор США Уильям Барр в связи с произошедшим заявил, что смерть обвиняемого вызывает «серьезные вопросы, на которые необходимо ответить».

Эпштейн был задержан 6 июля в Нью-Йорке. Он обвинялся в создании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать и издеваться над десятками несовершеннолетних девушек. Свои преступления миллиардер совершал в 2002-2005 годах. Предполагаемым жертвам было 14 лет. Эпштейну также были предъявлены обвинения в подкупе свидетелей.

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