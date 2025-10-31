Брат короля Карла III стал вторым лишенным титула принцем в истории

Младший брат короля Карла III стал вторым принцем в истории, лишенным титула

Младший брат британского короля Карла III стал вторым лишенным титула британским принцем в истории. Как сообщает Daily Express, первым был принц Эрнест Август Камберлендский.

Беспрецедентное решение о лишении Эндрю титула принял сам монарх. Отныне бывший принц будет именоваться Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. Кроме того, ему придется покинуть особняк возле Виндзорского замка.

Это второй подобный случай в истории Великобритании. Возможность лишать принцев титула появилась только в XX веке, когда был принят Закон о лишении титулов 1917 года. Решение было продиктовано тем, что правительство сочло неприемлемым, что во время Первой Мировой войны члены германских королевских и княжеских семей продолжали носить титулы британских принцев и герцогов.

Таким образом 28 марта 1919 года королевским указом Георга V лишили титулов Его Высочество принца Эрнеста Августа Камберлендского, Его Королевское Высочество Чарльза Эдуарда, герцога Олбани, Его Королевское Высочество Эрнеста Августа, герцога Камберлендского, а также Генри, виконта Таафф из Коррена.

Принца Эндрю несколько лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Самым громким из них была тяжба с Вирджинией Робертс-Джуффре: она утверждала, что в 17 лет ее заставили заниматься с ним сексом. Принцу грозил вызов в суд, во время которого пришлось бы давать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, он согласился выплатить Робертс-Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов.

Из-за скандала принца отстранили от выполнения обязанностей старшего члена королевской семьи, а позже лишили большей части титулов и званий. Перед выходом мемуаров Робертс-Джуффре принц добровольно отказался от титула герцога.