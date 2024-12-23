Опальный брат короля Карла III уедет из Великобритании вслед за принцем Гарри

Брат короля Карла III принц Эндрю покинет Великобританию и уедет в Эмираты

Принц Эндрю, опальный брат короля Великобритании Карла III, может уехать из Великобритании. Об этом сообщает издание Daily Beast.

Друзья Эндрю утверждают, что он обижен отношением королевской семьи после скандала из-за связей с предполагаемым китайским шпионом. Они не исключают, что принц покинет страну вслед за принцем Гарри.

Того же мнения придерживается биограф королевской семьи Эндрю Лоуни, написавший книгу о принце Эндрю. По его информации, опальный брат короля Великобритании может перебраться на Ближний Восток и жить в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Эндрю получил в пользование дворец от властей в Абу-Даби. Им это ничего не стоит. В последние годы он проводил там много времени. Надежные источники утверждают, что со следующего года он может жить то на Ближнем Востоке, то в Великобритании. Ожидается, что он будет ездить туда-сюда. Для него в этом есть логика. Там хорошая погода, почтительное отношение, множество полей для гольфа и можно вести дела так, как заблагорассудится Эндрю Лоуни биограф королевской семьи

Лоуни утверждает, что ближайшие родственники Эндрю, в том числе его жена Сара Фергюсон и дочери, принцессы Беатриса и Евгения, тоже часто бывают в ОАЭ.

Принца Эндрю несколько лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Одно из них закончилось громким судебным иском. Его подала американка Вирджиния Робертс-Джуффре, которая утверждала, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем. Эндрю грозил вызов в суд, во время которого ему пришлось бы давать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, принц согласился выплатить Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов. Из-за скандала принца отстранили от выполнения обязанностей старшего члена королевской семьи, а позже лишили титулов и званий.

Шпионский скандал, который может подтолкнуть принца Эндрю к переезду, разразился из-за предпринимателя Ян Тэн Бо, которого подозревают в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. До этого Ян Тэн Бо входил в окружение Эндрю и считался его ближайшим советником.