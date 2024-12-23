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20:24, 23 декабря 2024Из жизни

Опальный брат короля Карла III уедет из Великобритании вслед за принцем Гарри

Брат короля Карла III принц Эндрю покинет Великобританию и уедет в Эмираты
Олег Парамонов
Олег Парамонов
Принц Эндрю

Принц Эндрю. Фото: Hannah Mckay / Pool Photo / AP

Принц Эндрю, опальный брат короля Великобритании Карла III, может уехать из Великобритании. Об этом сообщает издание Daily Beast.

Друзья Эндрю утверждают, что он обижен отношением королевской семьи после скандала из-за связей с предполагаемым китайским шпионом. Они не исключают, что принц покинет страну вслед за принцем Гарри.

Того же мнения придерживается биограф королевской семьи Эндрю Лоуни, написавший книгу о принце Эндрю. По его информации, опальный брат короля Великобритании может перебраться на Ближний Восток и жить в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Эндрю получил в пользование дворец от властей в Абу-Даби. Им это ничего не стоит. В последние годы он проводил там много времени. Надежные источники утверждают, что со следующего года он может жить то на Ближнем Востоке, то в Великобритании. Ожидается, что он будет ездить туда-сюда. Для него в этом есть логика. Там хорошая погода, почтительное отношение, множество полей для гольфа и можно вести дела так, как заблагорассудится

Эндрю Лоунибиограф королевской семьи
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Лоуни утверждает, что ближайшие родственники Эндрю, в том числе его жена Сара Фергюсон и дочери, принцессы Беатриса и Евгения, тоже часто бывают в ОАЭ.

Принца Эндрю несколько лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Одно из них закончилось громким судебным иском. Его подала американка Вирджиния Робертс-Джуффре, которая утверждала, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, ее трижды заставляли заниматься сексом с принцем. Эндрю грозил вызов в суд, во время которого ему пришлось бы давать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, принц согласился выплатить Джуффре 12 миллионов фунтов стерлингов. Из-за скандала принца отстранили от выполнения обязанностей старшего члена королевской семьи, а позже лишили титулов и званий.

Шпионский скандал, который может подтолкнуть принца Эндрю к переезду, разразился из-за предпринимателя Ян Тэн Бо, которого подозревают в сотрудничестве с китайскими спецслужбами. До этого Ян Тэн Бо входил в окружение Эндрю и считался его ближайшим советником.

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