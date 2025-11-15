Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:13, 15 ноября 2025Мир

Конгрессвумен обвинила Трампа в подстрекании к угрозам ее жизни

Конгрессвумен Грин обвинила Трампа в подстрекании к угрозам ее жизни
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что агрессивная риторика президента США Дональда Трампа в ее адрес подстрекает поток получаемых угроз ее жизни. Об этом она написала на своей странице в социальной сети X.

Она подчеркнула, что помогла Трампу победить на выборах президента и поддерживала его. «Сейчас со мной связываются представители частных охранных предприятий с предупреждениями о моей безопасности, поскольку самый могущественный человек в мире разжигает и подогревает поток угроз в мой адрес», — заявила она.

Ранее Трамп обвинил свою бывшую соратницу, конгрессвумен из Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в предательстве. По мнению Трампа, политические взгляды республиканки «сдвинулись влево». Глава Белого дома также назвал Грин «очередным фальшивым политиком».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Euroclear заявили о готовности судиться с ЕС из-за российских активов

    Названо количество проданных в России Lada Aura в 2025 году

    В Израиле отреагировали на слова о еврейском происхождении Чебурашки

    Дубинский предрек падение Запорожью после визита Зеленского

    Карпин прокомментировал поражение сборной России от Чили

    Депутатам в Германии пригрозили исключением из партии за участие в форуме в Сочи

    В Запорожской области из-за атак ВСУ без света остались 66 тысяч человек

    В США оценили значение победы России на Украине

    В украинских школах начали использовать «парты позора»

    Мобилизованного в ВСУ нашли мертвым после побега из учебного центра

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости