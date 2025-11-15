Конгрессвумен обвинила Трампа в подстрекании к угрозам ее жизни

Конгрессвумен Грин обвинила Трампа в подстрекании к угрозам ее жизни

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что агрессивная риторика президента США Дональда Трампа в ее адрес подстрекает поток получаемых угроз ее жизни. Об этом она написала на своей странице в социальной сети X.

Она подчеркнула, что помогла Трампу победить на выборах президента и поддерживала его. «Сейчас со мной связываются представители частных охранных предприятий с предупреждениями о моей безопасности, поскольку самый могущественный человек в мире разжигает и подогревает поток угроз в мой адрес», — заявила она.

Ранее Трамп обвинил свою бывшую соратницу, конгрессвумен из Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в предательстве. По мнению Трампа, политические взгляды республиканки «сдвинулись влево». Глава Белого дома также назвал Грин «очередным фальшивым политиком».