Трамп обвинил бывшую соратницу в предательстве

Трамп обвинил республиканскую конгрессвумен Грин в предательстве
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп обвинил свою бывшую соратницу, конгрессвумен из Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в предательстве. Об этом сообщает РИА Новости.

«[Грин] предала всю Республиканскую партию», — заявил американский лидер.

По мнению Трампа, политические взгляды республиканки «сдвинулись влево». Глава Белого дома также назвал Грин «очередным фальшивым политиком».

Ранее Грин раскритиковала Трампа за личную встречу с новым президентом Сирии и бывшим членом «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) Ахмедом Аш-Шараа.

