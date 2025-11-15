Трамп обвинил бывшую соратницу в предательстве

Президент США Дональд Трамп обвинил свою бывшую соратницу, конгрессвумен из Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в предательстве. Об этом сообщает РИА Новости.
«[Грин] предала всю Республиканскую партию», — заявил американский лидер.
По мнению Трампа, политические взгляды республиканки «сдвинулись влево». Глава Белого дома также назвал Грин «очередным фальшивым политиком».
Ранее Грин раскритиковала Трампа за личную встречу с новым президентом Сирии и бывшим членом «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) Ахмедом Аш-Шараа.