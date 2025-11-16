В неопубликованных файлах Эпштейна найдены новые имена знаменитостей

Конгрессмен Масси: В закрытых файлах Эпштейна найдены имена еще 20 знаменитостей

В неопубликованной части файлов скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна найдены новые имена знаменитостей, которые потенциально были причастны к преступлениям, но еще не подвергнуты следствию. Об этом республиканский конгрессмен Томас Масси рассказал телеканалу ABC.

«Мне не нужно гадать, что в этих файлах. Я разговаривал с пострадавшими через их адвоката, и мы знаем, что в этих файлах фигурируют как минимум 20 человек», — заявил Масси. По его словам, в закрытом списке присутствуют имена миллиардеров, кинопродюсеров и политиков.

При этом конгрессмен выразил уверенность, что в необнародованной части файлов вряд ли есть имя президента США Дональда Трампа. По его мнению, нежелание администрации американского лидера опубликовать этот список обусловлено желанием защитить финансовых доноров президентской кампании.

Ранее член палаты представителей США Роберт Гарсия заинтересовался перепиской Эпштейна с братом Марком о секс-компромате на Трампа в руках российского лидера Владимира Путина. В переписке с финансистом брат Эпштейна упомянул, что Трамп якобы занимался оральным сексом с кем-то по кличке Бубба.