Конгрессмен заинтересовался перепиской Эпштейна о секс-компромате на Трампа в руках Путина

Конгрессмен Гарсия счел интересной переписку Эпштейна о компромате на Трампа

Член палаты представителей США Роберт Гарсия заинтересовался перепиской финансиста Джеффри Эпштейна с братом Марком о секс-компромате на президента США Дональда Трампа в руках российского лидера Владимира Путина. Он прокомментировал ситуацию в беседе с The Advocate.

Ранее издание Newsweek сообщило, что в 2018 году брат Джеффри Эпштейна в переписке с финансистом упомянул, что Трамп якобы занимался оральным сексом с кем-то по кличке Бубба. В одном из писем, датированном 21 марта, Марк попросил брата уточнить у бывшего советника главы Белого дома Стива Бэннона, если ли у Путина кадры этого процесса.

Гарсиа отметил, что на данный момент у Комитета по надзору Палаты представителей США, опубликовавшего ранее большой архив писем Эпштейна, недостаточно данных, чтобы точно интерпретировать послание.

«Мы, конечно, не совсем уверены, о чем идет речь. Так это шутка? Нет? О ком он говорит? Мы не знаем», — сказал конгрессмен.

Он подчеркнул, что отсутствующие записи Министерства юстиции крайне важны для понимания электронных писем и показаний, которые комитет уже собрал.

Ранее стало известно, что Джеффри Эпштейн писал американским и европейским чиновникам письма, в которых делился желанием передать России некую информацию о Трампе.

