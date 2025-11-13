Мир
08:10, 13 ноября 2025

Раскрыто желание Эпштейна поделиться с Россией информацией о Трампе

Politico: Эпштейн хотел поделиться с Россией информацией о Трампе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Обвиненный в педофилии покойный финансист Джеффри Эпштейн писал американским и европейским чиновникам письма, в которых он делился желанием передать России некую информацию о президенте США Дональде Трампе. Об этом сообщает журнал Politico.

Так, например, в 2018 году Эпштейн через главу Совета Европы Турбьерна Ягланда пытался предложить главе МИД России Сергею Лаврову рассказать о Трампе накануне его встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

«Я думаю, вы могли бы предложить Путину, чтобы Лавров поговорил со мной, чтобы получить представление [о Трампе]», — говорится в письме Эпштейна Ягланду.

Ранее неизвестные художники установили скульптуру под названием «Лучшие друзья навсегда», на которой Трамп и Эпштейн держатся за руки. на Капитолийский холм в Вашингтоне. Статую убрали, но позднее вернули.

