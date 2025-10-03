Мир
03:53, 3 октября 2025Мир

Статую держащихся за руки Трампа и Эпштейна вернули в Вашингтон

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

На Капитолийский холм в Вашингтоне вернули скульптуру, на которой президент США Дональд Трамп и покойный финансист Джеффри Эпштейн держатся за руки. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

Статую установили в сентябре, однако позднее Служба национальных парков убрала ее за несоответствие выданному разрешению. Отмечается, что монумент под названием «Лучшие друзья навсегда» создана анонимной группой художников, критикующих действующую американскую администрацию. Работа стала последней в серии политически мотивированных скульптур.

Фото: Nathan Howard / Reuters

Как отмечает издание, дружба Трампа и Эпштейна продолжалась до 2004 года. В 2019 году, когда против финансиста были выдвинуты обвинения, Трамп заявил, что не общался с ним более 15 лет. Подробности многолетней дружбы миллиардеров ранее раскрыла американская газета The New York Times.

В сентябре активисты движения Everyone Нates Elon («Все ненавидят Илона») вывесили фото Трампа с Эпштейном в Виндзоре в преддверии встречи американского лидера с британским королем Карлом III.

