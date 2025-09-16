Трампу напомнят о связях с Эпштейном перед встречей с британским королем

Global News: Активисты вывесили фото Трампа с Эпштейном в Виндзоре

Активисты движения Everyone Нates Elon (Все ненавидят Илона) вывесили фото президента США Дональда Трампа с американским финансистом Джеффри Эпштейном в Виндзоре в преддверии встречи американского лидера с британским королем Карлом III. Об этом пишет канадская газета Global News.

«На кадрах, предоставленных британской политической протестной организацией Everyone Hates Elon, видно, как несколько человек демонстрируют увеличенную фотографию, которая, по словам группы, была профинансирована пожертвованиями британской общественности», — отмечается в материале издания.

Кроме того, активисты обвинили Трампа в попытке уйти от скандала с Эпштейном за счет активной внешней политики и визита в Соединенное Королевство.

24 июля перед гольф-клубом Трампа, который находится недалеко от города Абердин в Шотландии, активисты движения Everyone Нates Elon разместили табличку с надписью «побратим острова Эпштейна» с отсылкой к якобы связям политика с Эпштейном.