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21:00, 24 июля 2025Мир

Шотландские активисты решили необычным способом встретить Трампа

Перед гольф-клубом Трампа в Шотландии разместили надпись, отсылающую к Эпштейну
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: Everyone Hates Elon

Перед гольф-клубом президента США Дональда Трампа, который находится недалеко от города Абердин в Шотландии, активисты движения Everyone hates Elon (Все ненавидят Илона) разместили табличку с надписью «побратим острова Эпштейна» с отсылкой к якобы связям политика с финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает газета The Independent.

«Трамп совсем скоро посетит Шотландию и свой гольф-клуб. Было бы так досадно для него, если бы все внесли свой вклад и помогли нам донести правду о нем и Эпштейне всюду, куда бы он ни поехал», — заявили члены движения.

Кроме того, движение Stop Trump Coalition (Коалиция «Остановите Трампа») сообщило, что планирует провести протестные акции в Эдинбурге и Абердине по случаю частного визита американского лидера в Шотландию, который пройдет с 25 по 29 июля. Дополнительно сообщается, что ожидается встреча Трампа с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в неофициальном формате.

Ранее журнал Politico со ссылкой на источники сообщил, что Трамп и его администрация «находятся в ярости» из-за пристального внимания общественности к делу Эпштейна, обвиненного в эксплуатации несовершеннолетних. Отмечается, что глава Белого дома разочарован активным освещением дела в СМИ, а также тем, что чиновники не способны пресечь распространение теорий заговора.

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