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23:49, 23 июля 2025Мир

В США заявили о ярости Трампа из-за дела Эпштейна

Politico: Трамп в ярости из-за внимания к делу Эпштейна
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Президент США Дональд Трамп и его администрация «находятся в ярости» из-за пристального внимания общественности к делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальных преступлениях. Об этом заявило издание Politico со ссылкой на американских чиновников.

Отмечается, что президент США разочарован активным освещением дела в СМИ, а также тем, что сотрудники его администрации не способны пресечь распространение теорий заговора. По мнению источников издания, Трамп считает, что в стране есть «гораздо более важные истории».

«Когда работаешь по 12-15 часов в день, решая реальные проблемы, а потом включаешь телевизор и видишь, как люди говорят о Джеффри Эпштейне, это раздражает. Именно так мыслит президент», — рассказал собеседник издания.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Трамп и Эпштейн, обвиненный в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, на протяжении 15 лет были близкими друзьями и регулярно проводили время вместе.

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