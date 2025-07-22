Генпрокурора США назвали трусихой из-за дела Эпштейна

Newsweek: Генпрокурора США Бонди назвали трусихой из-за дела Эпштейна

Генпрокурора США Пэм Бонди назвали трусихой из-за дела обвиненного в сексуальных преступлениях финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает Newsweek.

В недавней служебной записке Минюст США и ФБР заявили, что нет доказательств существования «списка клиентов» или попыток Эпштейна шантажировать общественных деятелей. При этом Бонди не прокомментировала эти данные и заявила, что намерена изучить материалы об Эпштейне, но уточнила, что речь идет «в целом о документах по делу, лежащих у нее на столе».

«Пэм Бонди — трусиха. Она даже не подписалась под меморандумом. Это не прозрачность, а сокрытие фактов», — обвинила ее американская активистка Лора Лумер.

Член Палаты представителей Конгресса США Дэниел Голдман указал Бонди на то, что не все документы раскрыты, поскольку нет других видео, допросов свидетелей и электронных писем, в которых могут быть доказательства против президента США Дональда Трампа.

Американская журналистка и юрист Мегин Келли отметила, что значительная часть Республиканской партии уже не на стороне Бонди, так как она неоднократно вводила в заблуждение по делу Эпштейна, а сейчас у нее «не хватает смелости объясниться».

Ранее газета The New York Times сообщила, что Трамп и Эпштейн, обвиненный в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, на протяжении пятнадцати лет были близкими друзьями и регулярно проводили время вместе. Кроме того, издание со ссылкой на показания в деле финансиста отмечает, что одна из девушек попала к Эпштейну, работая в имении Трампа в Мар-а-Лаго. Другая девушка рассказала, что Трамп приставал к ней в день, когда финансист привел ее в башню Trump Tower на Манхэттене.