Раскрыты подробности многолетней дружбы Трампа и Эпштейна

NYT: Трамп и Эпштейн были друзьями 15 лет и регулярно проводили время вместе

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и финансист Джеффри Эпштейн, обвиненный в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, на протяжении пятнадцати лет были близкими друзьями и регулярно проводили время вместе. Подробности дружбы раскрыла американская газета The New York Times (NYT).

«Дональд Трамп и Джеффри Эпштейн провели почти 15 лет, общаясь бок о бок как публичные друзья. В особняке Эпштейна на Верхнем Ист-Сайде устраивались роскошные ужины, а в частном клубе и резиденции Трампа в Мар-а-Лаго — шумные вечеринки с чирлидерами и моделями», — говорится в публикации. Журналисты за это время неоднократно снимали друзей вместе. Так, по данным издания, в 1992 году Трамп устроил в Мар-а-Лаго вечеринку для девушек, где Эпштейн был единственным гостем, чем удивил организатора мероприятия.

Кроме того, NYT со ссылкой на показания в деле финансиста отмечает, что одна из девушек, обвинявших Эпштейна в изнасиловании, попала к нему, работая в имении Трампа в Мар-а-Лаго. Другая девушка рассказала, что Трамп приставал к ней в день, когда Эпштейн привел ее в башню Trump Tower на Манхэттене.

Согласно информации газеты, Трамп и Эпштейн познакомились около 1990 года, когда финансист приобрел недвижимость рядом с Мар-а-Лаго. Мужчины прекратили дружбу примерно в 2004 году, не поделив особняк на берегу океана в Палм-Бич, который Трамп купил за более чем 41 миллион долларов.

Позже американский президент рассказал соратникам, что у него была еще одна причина «порвать» с Эпштейном: его давний друг вел себя неподобающе с дочерью одного из членов клуба Мар-а-Лаго, и Трампу пришлось исключить его из клуба, отмечает NYT.

Ранее работавший на главу США бывший президент и главный исполнительный директор Trump Plaza, Hostel and Casino с 1987 по 1990 год Джек О'Доннелл рассказал, что Трамп и Эпштейн ходили в казино с малолетними девушками.