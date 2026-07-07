Европа усомнилась в одном действии Трампа в отношении России

Bloomberg: Европейцы сомневаются, что Трамп усилит давление на Россию

Европейцы выражают сомнения, что президент США Дональд Трамп усилит давление на Россию в контексте конфликта на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Европейские чиновники не ожидают, что Трамп существенно усилит давление на Россию — ни с помощью новых санкций, ни путем возобновления поставок оружия Украине», — передает агентство.

Ранее Трамп заявил, что провел «очень хороший разговор» с Путиным. По его словам, урегулирование украинского кризиса «ближе, чем кажется».

Замглавы МИД России Сергей Рябков указал, что украинский конфликт можно быстро завершить, если США будут готовы действовать на основе пониманий, достигнутых на саммите в Анкоридже.

