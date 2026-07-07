«Человек-лавандовый раф» порадовал фанатов танцем в трусах

Российский блогер и предприниматель Николай Василенко, известный в сети как «человек-лавандовый раф», порадовал подписчиков танцем в откровенном образе. Ролик опубликован на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бизнесмен предстал перед зеркалом в лиловых семейных трусах с черной резинкой, демонстрируя обнаженный торс. Образ Василенко завершили очки с прозрачными стеклами в черной оправе.

Пользователи сети оценили ролик в комментариях под постом. «Сколько позитива в одном человеке?!», «Николай Анатольевич, да что ж вы так резко врываетесь в мое выходное утро», «Какой веселый», «Я после вашего видео тоже в пляс пошла», — поддержали они.

В октябре 2025 года «человек-лавандовый раф» захотел выпускать алкоголь под своим именем. Отмечалось, что бизнесмен еще в январе подал заявку в Роспатент на имя и хештег #улыбканиколаявасиленко.