Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:05, 7 июля 2026Ценности

«Человек-лавандовый раф» порадовал фанатов танцем в трусах

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @nikolay_anatolievich_vasilenko

Российский блогер и предприниматель Николай Василенко, известный в сети как «человек-лавандовый раф», порадовал подписчиков танцем в откровенном образе. Ролик опубликован на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бизнесмен предстал перед зеркалом в лиловых семейных трусах с черной резинкой, демонстрируя обнаженный торс. Образ Василенко завершили очки с прозрачными стеклами в черной оправе.

Материалы по теме:
Время топать Почему женщины снова натянули ботфорты
Время топатьПочему женщины снова натянули ботфорты
26 февраля 2018
Влажные персоны Откровенные купальники для тех, кто сменил российские морозы на жаркие курорты
Влажные персоныОткровенные купальники для тех, кто сменил российские морозы на жаркие курорты
2 марта 2018

Пользователи сети оценили ролик в комментариях под постом. «Сколько позитива в одном человеке?!», «Николай Анатольевич, да что ж вы так резко врываетесь в мое выходное утро», «Какой веселый», «Я после вашего видео тоже в пляс пошла», — поддержали они.

В октябре 2025 года «человек-лавандовый раф» захотел выпускать алкоголь под своим именем. Отмечалось, что бизнесмен еще в январе подал заявку в Роспатент на имя и хештег #улыбканиколаявасиленко.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Буданов предложил максимальную эскалацию конфликта с Россией

    В России перечислили работников с самым стремительным ростом зарплат

    Налет дронов на Москву назвали крупнейшим за последние два года

    «Человек-лавандовый раф» порадовал фанатов танцем в трусах

    Живущая в США российская блогерша рассказала о жалующихся на цены американцах

    Иностранец заманил девочку-подростка в отель в США и изнасиловал ее

    Песков ответил на вопрос о посещении Трампом Эрмитажа

    Женщина зажарила и съела руку сына

    Геймеров PlayStation предупредили об удалении аккаунтов

    Кардиолог рассказала о приводящих к смерти опасных видах тахикардии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok