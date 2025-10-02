«Человек-лавандовый раф» захотел выпускать алкоголь под своим именем

«Человек-лавандовый раф» Василенко зарегистрировал свое имя как товарный знак

Российский блогер и предприниматель Николай Василенко, известный в сети как «человек-лавандовый раф», зарегистрировал свое имя как товарный знак. Об этом сообщает Mash.

Известно, что бизнесмен еще в январе подал заявку в Роспатент на имя и хештег #улыбканиколаявасиленко, так как захотел выпускать под собственными брендами алкоголь, посуду, косметику и кофе. Сейчас его заявку официально одобрили.

В марте улыбающийся «король Reels» Николай Василенко высказался о любви к роскоши. По словам Василенко, его грех — это тяга к моде и одежде. «Я, как и все мы, рожден с первородным грехом. У меня тяга к некоему выпячиванию, может, потому что я Петух по знаку зодиака?» — сказал он.

