Иностранец заманил девочку-подростка в отель в США и изнасиловал ее

Нелегал в Пенсильвании заманил девочку-подростка в отель и изнасиловал

Иностранный гражданин, находившийся в США нелегально, заманил несовершеннолетнюю девочку в номер отеля и изнасиловал ее. Об этом сообщает Patch.

Уточняется, что инцидент произошел в штате Пенсильвания. 4 июля 30-летний Джурабек Мусинов познакомился в магазине Walmart с 15-летней девушкой. Они обменялись контактами и продолжили общение в соцсетях. На следующий день мужчина привез подростка в свой номер в гостинице Knights Inn и подверг насилию.

Мусинова арестовали и поместили под стражу. Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что подросток затащил украинку под Эйфелеву башню и изнасиловал. Услышавшие ее крики прохожие вызвали полицию.