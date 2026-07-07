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09:03, 7 июля 2026Путешествия

Иностранец заманил девочку-подростка в отель в США и изнасиловал ее

Нелегал в Пенсильвании заманил девочку-подростка в отель и изнасиловал
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Glenn Highcove / Shutterstock / Fotodom

Иностранный гражданин, находившийся в США нелегально, заманил несовершеннолетнюю девочку в номер отеля и изнасиловал ее. Об этом сообщает Patch.

Уточняется, что инцидент произошел в штате Пенсильвания. 4 июля 30-летний Джурабек Мусинов познакомился в магазине Walmart с 15-летней девушкой. Они обменялись контактами и продолжили общение в соцсетях. На следующий день мужчина привез подростка в свой номер в гостинице Knights Inn и подверг насилию.

Мусинова арестовали и поместили под стражу. Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что подросток затащил украинку под Эйфелеву башню и изнасиловал. Услышавшие ее крики прохожие вызвали полицию.

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