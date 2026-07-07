Песков ответил на вопрос о посещении Трампом Эрмитажа

Песков: Путин и Трамп пока не договорились о возможном посещении Эрмитажа

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп пока не договорились о возможном посещении Эрмитажа. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пока никаких конкретных договоренностей на сей счет нет», — ответил представитель Кремля на вопрос, не приглашал ли Путин Трампа в Санкт-Петербург и не планирует ли лично провести для него экскурсию в Эрмитаже.

5 июля помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков рассказал, что Трамп в ходе разговора с Путиным восхитился Эрмитажем.

4 июля президенты России и США провели телефонный разговор. Беседа длилась 1 час 25 минут. По словам американского лидера, он провел «очень хороший разговор» с президентом России.