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09:00, 7 июля 2026Наука и техника

Геймеров PlayStation предупредили об удалении аккаунтов

VideoCardz: Sony удалит аккаунт PlayStation, если не пользоваться им больше 36 месяцев
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Miguel Lagoa / Shutterstock / Fotodom

В соцсетях обратили внимание на правило Sony, связанное с удалением неактивных аккаунтов PlayStation. Об этом сообщает издание VideoCardz.

По словам журналистов портала, на пункт пользовательского соглашения геймеры обратили внимание в начале июля. Владельцы консолей PlayStation выяснили, что если не заходить в аккаунт больше трех лет, то Sony может удалить профиль. Так, пользователь X под ником astaranx заявил, что об этом срочно нужно предупредить всех владельцев консолей PS.

Авторы VideoCardz подтвердили, что Sony действительно может удалить аккаунт с играми, если не заходить в него в течение 36 месяцев или дольше. Это указано в пункте 21.1 условий обслуживания пользователей. Однако они подчеркнули, что это правило было установлено еще в 2019 году. Более того, с 2016 года этот срок был ограничен 24 месяцами, а еще раньше — с 2009 года — 18 месяцами. При этом в Sony уточнили, что все равно предупредят пользователя об удалении и дадут ему 6 месяцев на вход в систему.

Специалисты признали, что 3 года — довольно большой срок, но вместе с тем призвали Sony отменить это ограничение. По их словам, у конкурента Microsoft есть похожее правило, но с одним исключением — если в аккаунте Xbox была совершена хотя бы одна покупка, то профиль будет сохранен навечно.

Ранее Sony объявила, что с 2028 года перестанет выпускать диски с играми для консолей PlayStation. В компании объяснили такой шаг «ответом на меняющиеся тенденции потребительских предпочтений».

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