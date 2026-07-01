Sony прекратит выпускать диски для PlayStation

Sony прекратит производство дисков для игр на PlayStation с 1 января 2028 года

Sony объявила, что с 2028 года перестанет выпускать диски с играми для консолей PlayStation. Об этом говорится на сайте компании.

В корпорации заявили, что пошли на такой шаг «в ответ на меняющиеся тенденции потребительских предпочтений». По словам представителей компании, интерес пользователей начинает смещаться в сторону цифровых копий видеоигр. Sony перестанет выпускать диски с 1 января 2028 года.

В Sony уточнили, что переход не повлияет на игры, которые уже были выпущены или будут выпущены в формате дисков до января 2028 года. «Мы продолжим направлять наши ресурсы на внедрение инноваций и предоставлять игрокам выбора мест, где они предпочитают приобретать новые игры», — подытожили в компании.

Актуальные консоли Sony — PlayStation 5 и 5 Pro — доступны с дисководом и без него. Также пользователи могут при желании приобрести устройство для чтения дисков дополнительно.

В начале июня авторы издания BGR сравнили игровые компьютеры и консоли. Специалисты назвали ПК лучшей и рациональной платформой для гейминга из-за возможности апгрейда и видеоигр, которые стоят дешевле.