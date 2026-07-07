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Из жизни
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09:03, 7 июля 2026Из жизни

Женщина зажарила и съела руку сына

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Stepan Skorobogadko / Reuters

В Австралии 32-летняя женщина приготовила руку четырехлетнего сына и частично съела ее, после чего сама пришла в полицию. Об этом сообщает News.com.au.

Женщина призналась правоохранителям, что расправилась с сыном, в субботу, 4 июля. Останки мальчика нашли в доме в Уайонге на Центральном побережье. На теле обнаружили тяжелые травмы, в том числе отсутствовали части мышц на руке. По версии следствия, австралийка употребила в пищу части тела сына. Судья уже выдал распоряжение о принудительном взятии у женщины образцов слюны, крови и ногтей для проведения судебно-медицинских тестов, чтобы проверить ее заявления о каннибализме.

Департамент по делам юстиции подтвердил, что сотрудники полиции наблюдали за семьей, но последний раз выезжали на вызов с жалобой на неблагополучные условия жизни 18 месяцев назад. Теперь по распоряжению министра будет проведена независимая проверка обстоятельств преступления.

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