Женщина зажарила и съела руку сына

В Австралии 32-летняя женщина приготовила руку четырехлетнего сына и частично съела ее, после чего сама пришла в полицию. Об этом сообщает News.com.au.

Женщина призналась правоохранителям, что расправилась с сыном, в субботу, 4 июля. Останки мальчика нашли в доме в Уайонге на Центральном побережье. На теле обнаружили тяжелые травмы, в том числе отсутствовали части мышц на руке. По версии следствия, австралийка употребила в пищу части тела сына. Судья уже выдал распоряжение о принудительном взятии у женщины образцов слюны, крови и ногтей для проведения судебно-медицинских тестов, чтобы проверить ее заявления о каннибализме.

Департамент по делам юстиции подтвердил, что сотрудники полиции наблюдали за семьей, но последний раз выезжали на вызов с жалобой на неблагополучные условия жизни 18 месяцев назад. Теперь по распоряжению министра будет проведена независимая проверка обстоятельств преступления.

Ранее в США арестовали мужчину, разорившего десятки могил и похитившего останки людей. 34-летнего Джонатана Герлаха поймали на кладбище в пригороде Филадельфии, в его сумке лежали мумии двух детей, три черепа и кости.