Из жизни
03:06, 13 января 2026Из жизни

Мужчину поймали на кладбище с мумиями детей и тремя черепами в сумке

Никита Савин
Фото: giocalde / Shutterstock / Fotodom

В США арестовали мужчину из штата Пенсильвания, который разорил десятки могил и похитил останки сотни человек. Об этом сообщает Sky News.

34-летнего Джонатана Герлаха поймали на кладбище в пригороде Филадельфии во вторник, 6 января. В его сумке лежали мумии двоих детей, три черепа и кости. В складском помещении, которое снимал американец, полиция обнаружила десятки костей, мумифицированных частей тел, а также разлагающиеся туловища. «Они были в разном состоянии. Одни подвешены, другие собраны из разных частей. Черепа стояли на полках», — заявил окружной прокурор.

Герлаха удалось задержать в результате расследования взломов склепов на кладбище Маунт-Мориа. Грабитель разбивал усыпальницы, некоторые были построены более сотни лет назад, и проникал внутрь, чтобы похитить останки и другие предмет. Помимо прочего, у него обнаружили драгоценности, найденные среди останков и даже кардиостимулятор, все еще прикрепленный к части тела. В полиции пока не смогли назвать мотивы Герлаха.

Мужчину обвинили в кражах, надругательстве над останками, разрушении памятников и осквернении общественно почитаемого объекта. Герлах уже признался в краже останков 30 человек.

Ранее сообщалось, что в Великобритании растет спрос на вещи, изготовленные из человеческих останков. По данным исследователей из Кембриджа, заметная доля товаров, которыми зачастую торгуют в соцсетях, сделана из костей, добытых подпольными расхитителями могил.

