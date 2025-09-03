Из жизни
00:30, 3 сентября 2025Из жизни

Расхитители могил стали торговать черепами, мумиями и кошельками из человеческой кожи

В Великобритании открылся магазин, торгующий человеческими останками
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Unsplash

В Великобритании растет спрос на вещи, изготовленные из человеческих останков. Об этом сообщает издание The Guardian.

По данным антрополога Триш Бирс из Кембриджского университета, в последние годы продажи останков заметно выросли. Заметная доля товаров, которыми зачастую торгуют в соцсетях сделана из костей, добытых подпольными расхитителями могил. Часть останков поступает из Азии и Африки, некоторые могут датироваться XIX веком.

Торговцы пользуются лазейками в законах и продают останки всем желающим. The Guardian упоминает один из подобных магазинов, где можно купить кошельки из человеческой кожи, заспиртованных сиамских близнецов, мумии и высушенные человеческие головы. Завсегдатаи могут оформить подписку и каждый месяц получать по почте новый череп.

Владелец магазина Генри Скрагг утверждает, что готов торговать любыми останками, если они получены этичным путем. По его словам, некоторые старые черепа могли быть извлечены из-под земли при расчистке мест для новых захоронений. Он считает, что продать останки людям, которые будут их ценить и беречь, — это лучше и уважительнее, чем повторное погребение.

Маттеус Болл, другой британский торговец редкостями, недавно заявил, что больше не желает иметь дела с человеческими останками. По его словам, рынок переполнен товаром сомнительного происхождения, в частности, краденым и добытым расхитителями могил.

Ранее сообщалось, что в США вынесли приговор жительнице штата Арканзас, которая продала 24 коробки с человеческими органами и частями тел «коллекционеру странностей» из интернета. Тот успел заплатить ей 10 тысяч долларов за два зародыша, череп, мозг, груди, пупок, яички и другие человеческие органы.

