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09:47, 23 января 2025Из жизни

Сотрудница морга получила 15 лет тюрьмы за продажу органов «коллекционеру странностей»

В США женщину приговорили к 15 годам тюрьмы за продажу человеческих органов
Никита Савин
Никита Савин
Candance Chapman Scott

Candance Chapman Scott. Фото: Pulaski County Sheriff's Office

В США вынесли приговор жительнице штата Арканзас, которая продала 24 коробки с человеческими органами и частями тел «коллекционеру странностей» из интернета. Об этом пишет New York Post.

По данным следствия, 37-летняя сотрудница морга Кэндис Чепмен Скотт из города Литл-Рок совершала преступления в период с октября 2021 по июль 2022 года. За это время она продала 42-летнему Джереми Ли Поли из Пенсильвании, с которым познакомилась в социальной сети, череп, мозг, груди, пупок, яички и другие человеческие органы, а также два зародыша. Мужчина, который называл себя «коллекционером странностей», заплатил Скотт более 10 тысяч долларов (995 тысяч рублей).

Когда о незаконной деятельности женщины стало известно, в ее доме был проведен обыск. Там следователи обнаружили многочисленные части тел, которые Скотт, по собственному признанию, вывозила с работы в мусорных мешках. В апреле 2024 года женщина признала себя виновной. 17 января суд приговорил ее к 15 годам тюрьмы за торговлю органами.

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Поли признал себя виновным в мошенничестве с целью перевозки краденого имущества между штатами. В данный момент он дожидается вердикта суда в Пенсильвании.

Ранее сообщалось, что в Румынии мужчина украл из больничного морга три ноги и скрылся. Позже конечности удалось найти.

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