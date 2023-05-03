Женщина украла и продала 20 ящиков с человеческими мозгами, руками и пенисами

NPR: в США женщина девять месяцев торговала крадеными человеческими органами

Жительница американского штата Арканзас продала более 20 ящиков с частями человеческих тел, украденными из медицинской школы. Об этом сообщает NPR.

Согласно судебным документам, преступление совершила 36-летняя Кэндас Чапман Скотт. Компания, в которой она работала, предоставляла услуги по кремации медицинских отходов. Это давало Скотт возможность воровать части тел и органы, чем она решила воспользоваться. После выполнения одного из заказов анатомической лаборатории Университета Арканзаса женщина объявила в соцсети, что хочет продать забальзамированный мозг. Предложение вызвало интерес у некоего жителя штата Пенсильвания. Он предложил за мозг 1,2 тысячи долларов (95,7 тысячи рублей) и попросил прислать товар на его адрес..

В течение следующих девяти месяцев Скотт торговала крадеными органами. Она отправила тому же покупателю ухо, руку, легкие, печень, почки, молочные железы, несколько пенисов, эмбрионы, кожу, черепа и целую человеческую голову. За это он заплатил ей еще 10,9 тысячи долларов (869,9 тысячи рублей) через PayPal.

В конце концов деятельность Скотт заметили. После этого женщину задержали и предъявили ей обвинение в 12 эпизодах мошенничества и перевозке краденого имущества через границы штатов. Она отказалась признавать вину.

Хотя в судебных документах не упоминается имя ее покупателя, известно, что в штате Пенсильвания был задержан 40-летний Джереми Ли Поли. Суд предъявил мужчине обвинения в получении краденого имущества, надругательстве над телом умершего человека и участии в незаконной деятельности.

Полиция обратила внимание на покупки Поли в июне 2022 года. В июле полицейские получили сообщение, что в подвале его дома найдены человеческие органы и кожа, которые хранились в трех ведрах. Сотрудники правоохранительных органов конфисковали все останки и перехватили следующую поставку.

На странице мужчины в соцсети все еще говорится о продаже руки и ребер, которые, по словам Поли, доставлены из Франции. В интернете он утверждал, что занимается изготовлением наглядных пособий из медицинских отходов.

Ранее сообщалось, что владелица похоронного бюро в штате Колорадо призналась, что тайно торговала частями тел покойников без разрешения родственников умерших. Вместо того чтобы кремировать тела, она тайком забирала их головы, позвоночники, руки и ноги и отправляла их на продажу.