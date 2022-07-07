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Похоронное бюро призналось в продаже органов покойников

New York Post: владелица похоронного бюро в Колорадо тайно торговала органами покойников

Фото: Mike Wood / Reuters

Меган Хесс, владелица похоронного бюро в муниципалитете Монтроуз, штат Колорадо, призналась, что тайно торговала частями тел покойников без разрешения родственников умерших. Об этом сообщает New York Post.

Вместо того чтобы кремировать тела, Хесс тайком забирала их головы, позвоночники, руки и ноги и отправляла их на продажу. Помимо похоронного бюро у нее была фирма, которая занималась донорскими органами, причем она располагалась в том же здании.

Чтобы увеличить прибыль, Хесс выявляла бедные и уязвимые семьи и предлагала им пожертвовать части тел умерших в обмен на бесплатную кремацию. После кремации многие клиенты получали прах, смешанный с останками других людей. Одна клиентка получила вместо останков родственника бетонную смесь.

Хесс подделала десятки согласий на донорство органов. По утверждению одного из бывших сотрудников, она заработала 40 тысяч долларов на том, что удаляла и продавала золотые зубы некоторых покойников.

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«Встречаюсь с хосписом четвертого числа... открываю поток доноров. У них случается по четыре-пять смертей в день. Приготовьтесь! Как насчет сделки с забальзамированными позвоночниками... 950 долларов?» — писала Хесс одному из контрагентов.

В 2009 году Хесс и ее мать Ширли Кох организовала некоммерческую донорскую организацию, которая называлась «Похоронный фонд Сансет Меса», и службу, которая занималась продажей частей человеческих тел. В основном органы использовались для обучения хирургов и других образовательных целей.

Теперь женщина попала под суд по обвинению в том, что обманула десятки семей, которые заплатили ей за кремацию своих близких. Сторона обвинения требует, чтобы Хесс приговорили к тюремному заключению на срок от 12 до 15 лет. Адвокат настаивает на более мягком наказании, не превышающем двух лет тюрьмы.

Продажа органов, в частности сердец, почек и сухожилий, в США считается незаконной. При этом продажа трупов и частей тела для использования в научных и образовательных целях не регулируется федеральным законодательством.

Ранее сообщалось, что семья хмонгов из американского города Фресно, штат Калифорния, решила засудить похоронное бюро из-за возможных проблем в загробной жизни бабушки и страха перед ее проклятием. Внуки умершей пришли на похороны и обнаружили, что в гробу вместо их родственницы находится другое тело.

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Алиса Дмитриева
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