Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Семья засудила похоронное бюро из-за возможных проблем в загробной жизни бабушки

Семья пришла на похороны бабушки, увидела в гробу незнакомку и испугалась проклятия

Фото: adrianna geo / Unsplash

Семья хмонгов из американского города Фресно, штат Калифорния, решила засудить похоронное бюро из-за возможных проблем в загробной жизни бабушки и страха перед ее проклятием. Об этом сообщает издание Insider.

Внуки умершей Шер Ли пришли на похороны и обнаружили, что в гробу вместо их любимой бабушки лежит тело другой покойницы. Семья решила подать в суд на похоронное бюро из-за того, что его сотрудники перепутали покойников. Внуки покойной заявили, что в результате путаницы испугались и получили эмоциональную травму.

«Посреди похорон к шоку и удивлению всех присутствующих семья Ли открыла гроб и увидела незнакомку!» — говорится в иске. В нем отмечается, что сотрудники похоронного бюро одели Шер Ли в одежду, которую предоставила семья Ханг, и поместили ее на место умершей родственницы Хангов.

Материалы по теме:
Ходячие мертвецы Их похоронили раньше времени и теперь не дают вернуться в мир живых
Ходячие мертвецыИх похоронили раньше времени и теперь не дают вернуться в мир живых
21 марта
Тела идут Тысячи трупов с черного рынка превращают в средства для потенции и флейты
Тела идутТысячи трупов с черного рынка превращают в средства для потенции и флейты
29 октября

Семья беспокоится, что из-за путаницы у бабушки начнутся проблемы в загробной жизни. «Загробная жизнь и подготовка к ней очень важна и для живущих, и для умерших. Многие хмонги (этническая группа родом из горных областей современных КНР, Вьетнама, Лаоса и Таиланда — прим. «Ленты.ру») верят, что, если тело не отправляется в последний путь должным образом и над ним не поются погребальные песни, покойный родственник не попадет в загробную жизнь, а останется между этой жизнью и следующей и проклянет живущих ныне родственников», — сказано в иске.

Представители похоронного бюро признали ошибку. Они заявили, что не приняли достаточных мер, чтобы не допустить путаницы. «Мы допустили ошибку и поместили в гроб не то тело. Нам необходимо было перепроверить правильность действий», — заявил директор похоронного бюро Стивен Смит. Он подчеркнул, что молится, чтобы такое не повторилось.

Ранее сообщалось, что семья из американского города Понтиак, штат Мичиган, пришла на похороны 64-летнего Ларри Тилльмана и обнаружила, что в гробу лежит незнакомец. Сотрудники похоронного бюро во время траурной церемонии проигнорировали заявления родных о том, что в гробу отца лежит тело незнакомого им человека.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Начались переговоры Путина и Макрона в Кремле
Путин обратился к Макрону на «ты» при обсуждении Украины
Россиянина задержали за нападение с ножом на двухлетнего сына
Впервые создан нейронный имплант для лечения паралича
Samsung начнет делать смартфоны из рыболовных сетей
Китай сорвал торговую сделку после «войны» с США
Женщина пережила смерть матери и стала успешной фитнес-моделью в 52 года
В России разрешили провести клинические исследования «КовиВака» с участием детей
Семья засудила похоронное бюро из-за возможных проблем в загробной жизни бабушки
Стало известно об издевательствах и унижениях в администрации Байдена
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.