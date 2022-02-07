Семья засудила похоронное бюро из-за возможных проблем в загробной жизни бабушки

Семья хмонгов из американского города Фресно, штат Калифорния, решила засудить похоронное бюро из-за возможных проблем в загробной жизни бабушки и страха перед ее проклятием. Об этом сообщает издание Insider.

Внуки умершей Шер Ли пришли на похороны и обнаружили, что в гробу вместо их любимой бабушки лежит тело другой покойницы. Семья решила подать в суд на похоронное бюро из-за того, что его сотрудники перепутали покойников. Внуки покойной заявили, что в результате путаницы испугались и получили эмоциональную травму.

«Посреди похорон к шоку и удивлению всех присутствующих семья Ли открыла гроб и увидела незнакомку!» — говорится в иске. В нем отмечается, что сотрудники похоронного бюро одели Шер Ли в одежду, которую предоставила семья Ханг, и поместили ее на место умершей родственницы Хангов.

Семья беспокоится, что из-за путаницы у бабушки начнутся проблемы в загробной жизни. «Загробная жизнь и подготовка к ней очень важна и для живущих, и для умерших. Многие хмонги (этническая группа родом из горных областей современных КНР, Вьетнама, Лаоса и Таиланда — прим. «Ленты.ру») верят, что, если тело не отправляется в последний путь должным образом и над ним не поются погребальные песни, покойный родственник не попадет в загробную жизнь, а останется между этой жизнью и следующей и проклянет живущих ныне родственников», — сказано в иске.

Представители похоронного бюро признали ошибку. Они заявили, что не приняли достаточных мер, чтобы не допустить путаницы. «Мы допустили ошибку и поместили в гроб не то тело. Нам необходимо было перепроверить правильность действий», — заявил директор похоронного бюро Стивен Смит. Он подчеркнул, что молится, чтобы такое не повторилось.

Ранее сообщалось, что семья из американского города Понтиак, штат Мичиган, пришла на похороны 64-летнего Ларри Тилльмана и обнаружила, что в гробу лежит незнакомец. Сотрудники похоронного бюро во время траурной церемонии проигнорировали заявления родных о том, что в гробу отца лежит тело незнакомого им человека.