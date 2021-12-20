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Семья обнаружила в гробу отца тело незнакомца во время похорон

Похоронщики проигнорировали заявления семьи о незнакомце в гробу отца и провели церемонию

Кадр: FOX2 Detroit

Семья из американского города Понтиак, штат Мичиган, пришла на похороны 64-летнего Ларри Тилльмана и обнаружила, что в гробу лежит незнакомец. Как сообщает Fox 2, сотрудники похоронного бюро во время траурной церемонии проигнорировали заявления родных о том, что в гробу отца лежит тело незнакомого им человека.

Сын умершего Спенсер Тилльман рассказал, что за прошедшие с тех пор полгода семья испробовала все возможные способы, чтобы доказать, что похоронщики допустили ошибку, но безуспешно. Семья надеется, что в похоронном бюро отреагируют на их жалобы хотя бы после того, как они подали в отношении компании иск в суд, в котором требуют возмещения убытков в размере 10 миллионов долларов (737,1 миллиона рублей) и 75 миллионов долларов (5,5 миллиарда рублей) за злонамеренное мошенничество, грубую небрежность и намеренное причинение страданий.

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«Я до сих пор в шоке, что такое могло произойти, и они не признались в этом честно. Это был не наш отец. Ты в шоке, говоришь им, что это не твой отец, а они даже тебя не слушают», — подчеркнул Спенсер. Он рассказал, что на следующий день после похорон разговаривал с владельцем похоронного бюро и показывал ему фотографии отца, и тот был достаточно бестактен, чтобы сказать: «Разве он не выглядит лучше?». Семья была вынуждена подать в суд, чтобы узнать, кто был в гробу и где Ларри Тилльман. «Мы до сих пор не знаем, где мой отец», — подчеркнул мужчина.

Адвокат Тилльманов заявила, что она и ее коллегия тоже неоднократно пытались получить ответ от похоронного бюро, но безуспешно. «Дело даже не в деньгах. Это огромные моральные страдания, через которые прошли Спенсер и его семья. Спенсер звонил им, писал письма, отправлял фотографии, которые ему направил офис судмедэксперта, и они упорно отрицают, что произошла путаница», — отметила она.

Адвокат похоронного бюро Муна не дал журналистам комментарий, но выступил с заявлением: «Эти подозрения ложны, злонамеренны и не соответствуют действительности».

Спенсер и его адвокат абсолютно убеждены в своей правоте. Они готовы подать петицию в департамент здравоохранения, чтобы захороненные останки эксгумировали и направили на экспертизу. «Нет никакого сомнения, что человек в гробу — не Ларри Тилльман», — подчеркнул Спенсер. .

Ранее сообщалось, что жительница американского города Хьюстон, штат Техас, пришла на похороны отца и обнаружила в его гробу труп незнакомца. Владелец похоронного бюро извинился перед семьей за путаницу и полностью покрыл затраты на проведение похоронной церемонии.

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Алиса Дмитриева
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