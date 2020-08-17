Дочь пришла на похороны отца и обнаружила в его гробу труп незнакомца

Жительница американского города Хьюстон, штат Техас, пришла на похороны отца и обнаружила в его гробу труп незнакомца. Об этом сообщается на сайте Click2Houston.

Сюзана Монтелонго рассказала, что ее отец Нативидад Торрес умер от рака поджелудочной железы. Семья организовала похоронную службу и приехала в назначенный день. Гроб с покойным прибыл с запозданием, но скорбящие не придали этому особого значения.

«Я подошла к его гробу раньше остальных, чтобы сказать, что люблю его. В этот момент я обнаружила, что трогаю чужого человека, одетого в вещи отца», — вспоминает Мария Васкес, сестра Монтелонго.

Шокированные родственники пожаловались сотрудникам похоронного бюро. Два часа спустя тело Нативидада Торреса доставили на службу, однако, по словам семьи, покойный не был подготовлен к погребению.

Владелец похоронного бюро Арнольд Аланис извинился перед семьей за путаницу и принес свои соболезнования. Васкес отметила, что Аланис полностью покрыл затраты на проведение похоронной церемонии. Несмотря на это, семья планирует подать иск против похоронного бюро и ищет адвоката.

Ранее сообщалось, что в австралийском городе Гоулберн, штат Новый Южный Уэльс, новая владелица похоронного бюро нашла в шкафу давно забытые пластиковые урны с останками 70 человек. Они были закрыты крышками и помечены именами, датами смерти и датами кремации.