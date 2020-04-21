Врачи признали умершего от коронавируса пациента живым и обнадежили его сына

Врачи по ошибке сообщили сыну погибшего от коронавирусной инфекции нового типа, что он излечился от болезни. Как пишет изданиеThe Mirror, они признали одного пациента за другого и напрасно обнадежили его родственников.

Инцидент произошел в одном из домов престарелых американского штата Нью-Джерси. 6 апреля у одного из постояльцев, 91-летнего Томаса Мастропьетро (Thomas Mastropietro), появились первичные симптомы коронавирусной инфекции нового типа. Через два дня тест подтвердил опасения врачей, и мужчину перевели в инфекционное отделение дома престарелых, где на тот момент лежали уже несколько десятков сотрудников и проживающих учреждения.

Врачи позвонили сыну Томаса Стиву и предложили перевезти пожилого отца в местную больницу. Начитавшись новостей о том, что палаты переполнены, американец попросил медиков оставить отца в доме престарелых. «Я думал, что принял правильное решение, но сейчас корю себя за то, что отказался от госпитализации», — признался мужчина.

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Через несколько дней после того, как Стив узнал о болезни отца, ему позвонили из дома престарелых. Сотрудники учреждения сообщили мужчине, что его отец чудесным образом излечился от болезни и идет на поправку. Стив был счастлив услышать хорошие новости, но не мог поверить в них, ведь в последние несколько дней отец выглядел болезненно и был очень слаб.

Однако через четыре часа Стиву вновь позвонили из дома престарелых и сообщили, что произошла ошибка. Его отца перепутали с другим пациентом, и на самом деле он не выздоровел, а скончался от коронавируса. Путаница произошла по вине медиков, которые в спешке, вызванной резкой вспышкой заболеваемости в учреждении, перепутали идентификационные браслеты Томаса и другого пациента.

Ошибку заметил работник похоронного бюро, куда передали тело умершего для подготовки к кремации, когда увидел, что на него надето сразу два идентификационных браслета с разными именами. Для установления личности умершего сотрудники похоронного бюро выслали Стиву фотографии тела.

«Мы сожалеем о том, что допустили такую ошибку, и приносим соболезнования родным скончавшегося», — сообщил представитель администрации дома престарелых. Стив признался, что очень переживает, что не успел попрощаться с отцом.

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