99-летний ветеран Второй мировой войны излечился от коронавируса

В Бразилии ветеран Второй мировой войны в возрасте 99 лет излечился от коронавируса. Об этом сообщает телеканал G1 со ссылкой на Минздрав страны.

Эрнандо Армелиндо Пивету доставили в медучреждение 6 апреля с подтвержденным диагнозом на коронавирус. Изначально мужчина лечился дома, но из-за непрекращающегося кашля было принято решение о его госпитализации. Медики рассказали, что Пивета положили в отделение интенсивной терапии, поскольку опасались осложнений из-за преклонного возраста. Однако мужчине не понадобилось подключение к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), он мог дышать самостоятельно.

Спустя восемь дней ветерана выписали. Сейчас он ожидает результатов контрольного теста, однако врачи уверены, что он уже полностью излечился.

Эрнандо Армелиндо Пивета служил в Бразильском экспедиционном корпусе, принимавшем участие в боях на Средиземноморском театре военных действий во время Второй мировой войны.

По последним данным, количество заразившихся коронавирусом в Бразилии достигло 24 920 человек, 1 378 скончались. Во всем мире зарегистрировано 1 956 077 инфицированных.

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