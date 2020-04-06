Победившая коронавирус 99-летняя старушка сочла секретом выздоровления сладости

99-летняя жительница Великобритании излечилась от коронавируса за пять дней и в шутку назвала секретом выздоровления свою любовь к сладкому. Об этом сообщает Daily Mail.

В конце марта сиделка 99-летней Риты Рейнольдс (Rita Reynolds) заметила, что у ее подопечной пропал аппетит, начались проблемы с дыханием и слабость, и вызвала скорую помощь. Врачи осмотрели престарелую пациентку и заявили, что у нее коронавирусная инфекция. Они призвали родственников женщины готовиться к худшему и сказали, что ей осталось несколько дней.

В силу возраста Рейнольдс разрешили лечиться на дому и прописали ей лекарства. Родственники пожилой женщины были убиты горем. Они старались как можно чаще навещать ее, чтобы провести с ней последние дни жизни.

Однако через несколько дней после планового обследования пациентки врачи сообщили, что она полностью излечилась от коронавирусной инфекции. Дети и внуки женщины не могли поверить в это и не понимали, как престарелая женщина так быстро выздоровела. Один из ее внуков Генри Филлипс (Henry Phillips) пошутил, что лучшим лекарством для нее стали сладости.

Генри рассказал, что вот уже много лет его бабушка каждый день ест сладкое. Особенно она любит шоколад, печенье и тосты с джемом. Филлипс и другие родственники старушки считают, что именно такой рацион помог ей быстро излечиться. «Я вообще не помню, чтобы она когда-нибудь ела фрукты и овощи. Она постоянно ест сладкие тосты и печенье. Кажется, они и излечили ее», — признался Филлипс.

Ранее сообщалось о 95-летней жительнице Швейцарии, которая сумела излечиться от коронавируса. Женщина призналась, что выздороветь ей помогли антибиотики и противомалярийный препарат хлорохин.

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