80-летняя пенсионерка нарушила карантин из-за спешки к внучке с наркотиками

Полицейские задержали нарушившую карантин пожилую жительницу испанского муниципалитета Вильяфранка и обнаружили у нее наркотики. Об этом сообщает сайт The Olive Press.

Сотрудники правоохранительных органов остановили 80-летнюю пенсионерку, когда она шла по улице, и спросили, почему она не находится дома, в то время как объявлен карантин. Испанка ответила, что спешит к внучке, чтобы отнести ей наркотики. В ходе обыска у правонарушительницы нашли три маленьких пакетика, содержащие запрещенные вещества.

Полицейские предъявили пенсионерке обвинение в нарушении карантина и хранении наркотиков.

Во время обыска испанка задрала юбку и закричала: «Смотрите и здесь, если хотите!» Представитель полиции сообщил, что у нарушительницы не выявлено психических проблем, которые могли бы объяснить ее поведение.

Ранее сообщалось, что в испанском городе Барселона задержаны участники оргии, которую планировали устроить во время карантинных мер, введенных властями Испании для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции. Когда полицейские позвонили в дверь, их приняли за новых участников оргии и пригласили внутрь.

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