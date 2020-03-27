80-летняя пенсионерка нарушила карантин из-за спешки к внучке с наркотиками

Полицейские задержали нарушившую карантин пожилую жительницу испанского муниципалитета Вильяфранка и обнаружили у нее наркотики. Об этом сообщает сайт The Olive Press.
Сотрудники правоохранительных органов остановили 80-летнюю пенсионерку, когда она шла по улице, и спросили, почему она не находится дома, в то время как объявлен карантин. Испанка ответила, что спешит к внучке, чтобы отнести ей наркотики. В ходе обыска у правонарушительницы нашли три маленьких пакетика, содержащие запрещенные вещества.
Полицейские предъявили пенсионерке обвинение в нарушении карантина и хранении наркотиков.
Во время обыска испанка задрала юбку и закричала: «Смотрите и здесь, если хотите!» Представитель полиции сообщил, что у нарушительницы не выявлено психических проблем, которые могли бы объяснить ее поведение.
Ранее сообщалось, что в испанском городе Барселона задержаны участники оргии, которую планировали устроить во время карантинных мер, введенных властями Испании для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции. Когда полицейские позвонили в дверь, их приняли за новых участников оргии и пригласили внутрь.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения