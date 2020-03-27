Зараженная коронавирусом пенсионерка вышла из комы и победила болезнь

Жительница английского города Сандерленд, графство Тайн-энд-Уир, вышла из искусственной комы и излечилась от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает издание The Mirror.

62-летняя Мэрион Джоллифф (Marion Jolliff) стала первым человеком, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию нового типа в городе Сандерленд после того, как в начале марта у нее появились похожие на простуду симптомы. Вскоре после этого ей стало тяжело дышать.

Зараженную пенсионерку госпитализировали, ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

43-летний сын Джоллифф Ален (Alen Jolliff) рассказал, что сейчас его мать излечилась от пневмонии COVID-19, ее вывели из комы. «Сейчас ей гораздо лучше. У нас есть подтверждение того, что ее больше не лечат от коронавирусной инфекции», — сказал он.

При этом, женщина все еще не может самостоятельно дышать. «Ей провели операцию и вставили в шею трубку. Теперь ей гораздо легче дышать, но она все еще находится на искусственной вентиляции легких. Нужно, чтобы она начала дышать самостоятельно», — пояснил Ален.

Он захотел поделиться историей матери, чтобы дать надежду другим людям. Другие члены семьи Джоллифф самоизолировались на две недели, хотя у них нет никаких симптомов заболевания.

Ранее сообщалось, что 98-летний герой Второй Мировой войны из Великобритании выздоровел после того, как неделю назад его тест на коронавирус показал положительный результат. Бывший фармацевт Джек Боуден (Jack Bowden), которому исполняется 99 лет в мае, попал в больницу 16 марта, а уже в пятницу, 20 марта, вернулся в дом престарелых после успешного лечения.

Из-за новой коронавирусной инфекции в мире погибли более 21 тысячи человек, выявлено более 474 тысяч случаев заражения, из них около 115 тысяч закончились выздоровлением пациента.

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