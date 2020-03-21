Выздоровевшая от коронавируса врач подробно описала симптомы

Выздоровевшая от коронавируса врач из Великобритании подробно описала симптомы болезни в беседе с Daily Mail.

60-летняя врач Клэр Герада рассказала, что подхватила инфекцию в Нью-Йорке, однако первые признаки болезни проявились только по возвращении домой. Все началось с сухого кашля и сильной боли в горле. «Как будто кто-то воткнул нож мне в глотку», — рассказала врач.

Далее у Герарды поднялась температура, началась лихорадка и дрожь. По словам женщины, она стразу поняла, что заразилась коронавирусом, поскольку она «никогда сильно не болела, а сезон гриппа уже подошел к концу».

Врач сдала анализы и добровольно решила соблюдать режим самоизоляции. Состояние женщины стремительно ухудшалось. Герарда потеряла аппетит, у нее возникло ощущение слабости и постоянно хотелось спать.

Пытаясь сбить температуру, женщина три раза в день принимала по две таблетки парацетамола. К тому моменту, когда пришел положительный результат на коронавирус, самочувствие Герарды улучшилось. Спустя несколько дней врач почувствовала, что выздоровела. При этом женщина продолжила соблюдать режим самоизоляции. По мнению Герарды, большинство заразившихся коронавирусом смогут выздороветь.

По последним данным, во всем мире количество инфицированных превысило 299 тысяч. Более 12,7 тысячи человек умерли, 91540 — излечились.

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