Определена наиболее частая форма коронавируса

Данные, собранные за время вспышки коронавирусной инфекции в Китае, свидетельствуют о том, что подавляющее большинство пациентов испытывают лишь легкие симптомы болезни. Об этом сообщает CNN.
Согласно отчету, опубликованному китайским Центром по контролю и профилактике заболеваний, более 80 процентов больных, у которых выявили коронавирус SARS-CoV-2, перенесли легкую форму COVID-19. У 14 процентов было тяжелое течение болезни. Состояние пяти процентов оценивалось как критическое.
На каждые 100 женщин с коронавирусом SARS-CoV-2 приходилось 106 мужчин. 2,8 процента заболевших мужчин умерли. Смертность среди женщин оказалась несколько ниже и составила 1,7 процента. Болезнь особенно опасна для людей старшего возраста. Погибли лишь 0,2 процента пациентов младше 49 лет, в то время как среди пациентов старше 80 лет смертность составила 14,8 процента.
Согласно другому исследованию, опубликованному в медицинском журнале Pediatrics, лучше всего заражение коронавирусом SARS-CoV-2 переносят дети. В более чем 90 процентах случаев у них не проявляются симптомы заболевания.
В четверг, 19 марта, китайский Центр по контролю и профилактике заболеваний объявил, что в Китае было выявлено 80928 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. 70420 человек выздоровели, 3245 человек погибли, остальные пока не выписаны из больниц. Эпидемиологи подчеркивают, что точную оценку частоты выздоровления удастся дать лишь после того, как вспышка болезни закончится.
По последним данным, во всем мире из-за новой коронавирусной инфекции погибли 11,4 тысячи человек, выявлено 275 тысяч случаев заражения, из них 88 тысяч закончились выздоровлением пациента. Известно о 306 случаях заражения, выявленных в России.
Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения