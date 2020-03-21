Китайскую вакцину от коронавируса испытали на добровольцах из Уханя

В Китае начались испытания вакцины против коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию в китайской газете «21 Шицзи Цзинцзи Баодао».

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Исследовательская группа, возглавляемая эпидемиологом Чэнь Вэй из пекинской Военно-медицинской академии, создала рекомбинантную вакцину на основе аденовирусного вектора. При этом использовался успешный опыт по созданию вакцины от вируса Эболы.

Вакцину уже испытали на животных. Она показала хорошие результаты, поэтому исследователи перешли к клиническим испытаниям. В них участвуют 108 добровольцев — в основном, жители районов Учан, Хуншань и Дунху города Ухань в возрасте от 18 до 60 лет.

Добровольцев разделили на три группы, которым введут различные дозы препарата. После вакцинирования они проведут в карантине 14 дней, а затем в течение шести месяцев будут проходить регулярные медицинские обследования.

Клинические испытания начались 16 марта и продолжатся до 31 декабря. За это время создатели вакцины рассчитывают определить ее эффективность и выявить возможные побочные эффекты. Кроме того, они надеются узнать, образуются ли в организме антитела против S-белка коронавируса SARS-CoV-2.

По последним данным, из-за новой коронавирусной инфекции погибли 11,4 тысячи человек, выявлено 275 тысяч случаев заражения, из них 88 тысяч закончились выздоровлением пациента. Известно о 253 случаях заражения, выявленных в России.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.