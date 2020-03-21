Китайскую вакцину от коронавируса испытали на добровольцах из Уханя

В Китае начались испытания вакцины против коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию в китайской газете «21 Шицзи Цзинцзи Баодао».
Исследовательская группа, возглавляемая эпидемиологом Чэнь Вэй из пекинской Военно-медицинской академии, создала рекомбинантную вакцину на основе аденовирусного вектора. При этом использовался успешный опыт по созданию вакцины от вируса Эболы.
Вакцину уже испытали на животных. Она показала хорошие результаты, поэтому исследователи перешли к клиническим испытаниям. В них участвуют 108 добровольцев — в основном, жители районов Учан, Хуншань и Дунху города Ухань в возрасте от 18 до 60 лет.
Добровольцев разделили на три группы, которым введут различные дозы препарата. После вакцинирования они проведут в карантине 14 дней, а затем в течение шести месяцев будут проходить регулярные медицинские обследования.
Клинические испытания начались 16 марта и продолжатся до 31 декабря. За это время создатели вакцины рассчитывают определить ее эффективность и выявить возможные побочные эффекты. Кроме того, они надеются узнать, образуются ли в организме антитела против S-белка коронавируса SARS-CoV-2.
По последним данным, из-за новой коронавирусной инфекции погибли 11,4 тысячи человек, выявлено 275 тысяч случаев заражения, из них 88 тысяч закончились выздоровлением пациента. Известно о 253 случаях заражения, выявленных в России.
Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения