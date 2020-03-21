Московские поликлиники перешли на новый режим работы из-за коронавируса

Московские поликлиники перешли на новый режим работы, направленный на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.
По словам вице-мэра Москвы Анастасии Раковой, если в здании поликлиники более одного входа, то один из них работает только на прием больных с ОРВИ. Всем посетителям измеряют температуру и выдают медицинские маски.
Людям с респираторными инфекциями рекомендуют вызывать врача на дом. «Уже всех на этой неделе мы предупреждаем, что если у человека симптомы ОРВИ, то нужно вызвать врача на дом, а не приходить в поликлинику», — пояснила Ракова.
Следователи пытаются проследить всю цепочку контактов пациентов с коронавирусом SARS-CoV-2 за две недели. Они выясняют, с кем они встречались во время инкубационного периода, куда ходили, посещали ли торговые центры или спортивные организации.
«Получив данные всех контактов, мы незамедлительно связываемся с каждым, информируем о том, что людям необходимо находиться в самоизоляции. Мы сообщаем при помощи звонков и СМС, — объяснила Ракова. — Всего мы разослали 1,5 тысячи СМС».
По последним данным, во всем мире из-за новой коронавирусной инфекции погибли 11,4 тысячи человек, выявлено 275 тысячи случаев заражения, из них 88 тысячи закончились выздоровлением пациента. Известно о 253 случаях заражения, выявленных в России, более половины из них — в Москве.
Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения