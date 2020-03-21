Московские поликлиники перешли на новый режим работы из-за коронавируса

Московские поликлиники перешли на новый режим работы, направленный на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам вице-мэра Москвы Анастасии Раковой, если в здании поликлиники более одного входа, то один из них работает только на прием больных с ОРВИ. Всем посетителям измеряют температуру и выдают медицинские маски.

Людям с респираторными инфекциями рекомендуют вызывать врача на дом. «Уже всех на этой неделе мы предупреждаем, что если у человека симптомы ОРВИ, то нужно вызвать врача на дом, а не приходить в поликлинику», — пояснила Ракова.

Следователи пытаются проследить всю цепочку контактов пациентов с коронавирусом SARS-CoV-2 за две недели. Они выясняют, с кем они встречались во время инкубационного периода, куда ходили, посещали ли торговые центры или спортивные организации.

«Получив данные всех контактов, мы незамедлительно связываемся с каждым, информируем о том, что людям необходимо находиться в самоизоляции. Мы сообщаем при помощи звонков и СМС, — объяснила Ракова. — Всего мы разослали 1,5 тысячи СМС».

По последним данным, во всем мире из-за новой коронавирусной инфекции погибли 11,4 тысячи человек, выявлено 275 тысячи случаев заражения, из них 88 тысячи закончились выздоровлением пациента. Известно о 253 случаях заражения, выявленных в России, более половины из них — в Москве.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.