В Москве изолировали шесть тысяч человек из-за коронавируса

В Москве изолировали шесть тысяч человек, контактировавших с инфицированными коронавирусом. Об этом в субботу, 21 марта, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает РИА Новости.

«На 131 заболевшего мы установили 6 тысяч персональных контактов, которые на сегодняшний день находятся в изоляции», — отметила Ракова. По ее словам, подобные меры позволяют властям города выиграть время и обеспечить перестройку работы столичной инфраструктуры, в частности медицинской.

Материалы по теме «При всем цинизме, летальных случаев не очень много» Российский вирусолог — об иммунитете на коронавирус и способах борьбы с инфекцией

Ранее 21 марта стало известно, что восемь москвичей, у которых был выявлен коронавирус выздоровели и были выписаны из больницы. До этого оперативный штаб сообщал о 12 выздоровевших.

По последним данным, всего в России выявлены более 250 случаев заражения коронавируса. В связи с распространением коронавируса все субъекты страны перешли в режим повышенной готовности. Наиболее жесткие меры приняты в Москве, где на три недели закрыты государственные школы и ограничена численность участников массовых мероприятий.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!