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В самой безопасной стране мира умер первый заразившийся коронавирусом человек

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Фото: Стоян Ненов / Reuters

В Исландии, которая считается самой безопасной страной в мире, умер первый заразившийся коронавирусом человек. Об этом сообщает Yahoo! News.

16 марта 36-летний житель Австралии прилетел в Исландию с женой. Вскоре после прибытия мужчина пожаловался на недомогание и был доставлен в больницу города Хусавик, где и скончался. Доктора провели посмертное обследование и выявили у покойного COVID-19. Однако врачи считают, что смерть наступила не из-за коронавируса. По делу идет расследование.

Его жена, у которой также обнаружили COVID-19, находится в изоляции. Всех медработников, контактировавших с австралийской семьей, поместили на карантин, а больницу подвергли дезинфекции.

Исландия неоднократно попадала в списки самых безопасных и лучших мест для путешествий. Так, в январе журнал Global Finance представил рейтинг самых безопасных стран мира на 2019 год. В первую двадцатку списка вошли европейские государства с развитой экономикой и хорошей системой здравоохранения. Лидирующие места заняли Исландия, Швейцария и Финляндия.

По последним данным, из-за новой коронавирусной инфекции погибли 10 тысяч человек, выявлено 244,5 тысячи случаев заражения, из них 86 тысяч закончились выздоровлением пациента. Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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Как спастись от коронавируса?

Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;

— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;

— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;

— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;

— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);

— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;

— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;

— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения

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