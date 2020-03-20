В самой безопасной стране мира умер первый заразившийся коронавирусом человек

В Исландии, которая считается самой безопасной страной в мире, умер первый заразившийся коронавирусом человек. Об этом сообщает Yahoo! News.

16 марта 36-летний житель Австралии прилетел в Исландию с женой. Вскоре после прибытия мужчина пожаловался на недомогание и был доставлен в больницу города Хусавик, где и скончался. Доктора провели посмертное обследование и выявили у покойного COVID-19. Однако врачи считают, что смерть наступила не из-за коронавируса. По делу идет расследование.

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Его жена, у которой также обнаружили COVID-19, находится в изоляции. Всех медработников, контактировавших с австралийской семьей, поместили на карантин, а больницу подвергли дезинфекции.

Исландия неоднократно попадала в списки самых безопасных и лучших мест для путешествий. Так, в январе журнал Global Finance представил рейтинг самых безопасных стран мира на 2019 год. В первую двадцатку списка вошли европейские государства с развитой экономикой и хорошей системой здравоохранения. Лидирующие места заняли Исландия, Швейцария и Финляндия.

По последним данным, из-за новой коронавирусной инфекции погибли 10 тысяч человек, выявлено 244,5 тысячи случаев заражения, из них 86 тысяч закончились выздоровлением пациента. Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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