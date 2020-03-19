Покойников стали хоронить на камеру из-за пандемии коронавируса

В США из-за пандемии коронавируса похороны стали записывать на видеокамеру, а на траурную церемонию допускать только близких родственников. Об этом сообщает новостной портал Fox News.

Представители центра по контролю и профилактике заболеваний США рекомендовали проводить похороны в присутствии только самых близких членов семьи усопшего в качестве мер предосторожности. Они посоветовали похоронным бюро записывать церемонию на видео, чтобы друзья и родственники покойного смогли увидеть процесс захоронения.

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В Великобритании также начали проводить похороны дистанционно. Другие же страны пошли на более кардинальные меры, чтобы остановить распространение болезни COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа. Власти Ирландии рекомендовали отложить проведение похорон. В Италии, которая серьезно пострадала от вспышки китайского вируса, похороны категорически запрещены.

Ранее сообщалось, что граждане США в большинстве своем проигнорировали указания местных властей о необходимости избегать мест скопления людей и оставаться дома в условиях распространения коронавируса в стране. В результате властям пришлось ввести еще более жесткие ограничения.

По последним данным, в США зафиксировано 9,4 тысячи случаев заражения коронавирусом. Из них 150 человек умерли, еще 106 — вылечились. Общее число заражений в мире составляет более 218,8 тысячи человек.

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