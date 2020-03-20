Зараженная коронавирусом рассказала об ощущениях во время болезни

Жительница американского штата Огайо, заразившаяся новой коронавирусной инфекцией, рассказала о том, как протекает болезнь. Об этом сообщает Fox News.

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48-летняя Эми Дрисколл (Amy Driscoll) заметила первые симптомы около недели назад. Когда она была на работе, у нее поднялась температура, начался сильный сухой кашель и появилась боль в груди.

На следующий день ее самочувствие снова ухудшилось. По словам Дрисколл, она проснулась с сильным сердцебиением. «Грудь болела ужасно, — рассказывает женщина. — Ощущение было такое, будто ее сжимают в тисках. Никогда не чувствовала ничего подобного».

«В самом начале болезни я вообще о ней не думала, занималась обычными делами, а через десять часов мне было действительно плохо, было трудно дышать, трудно сделать глубокий вдох», — утверждает она.

Ей не потребовалась госпитализация, поэтому она осталась лечиться дома. Спустя несколько дней кашель прошел, а температура упала до нормального уровня. Тем не менее, женщина по-прежнему жалуется на головную боль и сильную слабость. «Я с трудом поднимаюсь и спускаюсь по лестнице, — признается Дрисколл. — Такое ощущение, что мозг говорит мне: "Иди и занимайся, чем хочешь". Я встаю, а тело отвечает: "О нет, этого мы делать не будем"».

По последним данным, из-за новой коронавирусной инфекции погибли 9,1 тысячи человек, выявлено 222 тысячи случаев заражения, из них 84,5 тысячи закончились выздоровлением пациента. Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

17 марта медсестра из американского штата Колорадо, заразившаяся новой коронавирусной инфекцией, рассказала о своих впечатлениях от болезни. По ее словам, ее мучили мышечные боли, слабость и тошнота.

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