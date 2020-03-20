Зараженная коронавирусом рассказала об ощущениях во время болезни

Жительница американского штата Огайо, заразившаяся новой коронавирусной инфекцией, рассказала о том, как протекает болезнь. Об этом сообщает Fox News.
48-летняя Эми Дрисколл (Amy Driscoll) заметила первые симптомы около недели назад. Когда она была на работе, у нее поднялась температура, начался сильный сухой кашель и появилась боль в груди.
На следующий день ее самочувствие снова ухудшилось. По словам Дрисколл, она проснулась с сильным сердцебиением. «Грудь болела ужасно, — рассказывает женщина. — Ощущение было такое, будто ее сжимают в тисках. Никогда не чувствовала ничего подобного».
«В самом начале болезни я вообще о ней не думала, занималась обычными делами, а через десять часов мне было действительно плохо, было трудно дышать, трудно сделать глубокий вдох», — утверждает она.
Ей не потребовалась госпитализация, поэтому она осталась лечиться дома. Спустя несколько дней кашель прошел, а температура упала до нормального уровня. Тем не менее, женщина по-прежнему жалуется на головную боль и сильную слабость. «Я с трудом поднимаюсь и спускаюсь по лестнице, — признается Дрисколл. — Такое ощущение, что мозг говорит мне: "Иди и занимайся, чем хочешь". Я встаю, а тело отвечает: "О нет, этого мы делать не будем"».
По последним данным, из-за новой коронавирусной инфекции погибли 9,1 тысячи человек, выявлено 222 тысячи случаев заражения, из них 84,5 тысячи закончились выздоровлением пациента. Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.
17 марта медсестра из американского штата Колорадо, заразившаяся новой коронавирусной инфекцией, рассказала о своих впечатлениях от болезни. По ее словам, ее мучили мышечные боли, слабость и тошнота.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения