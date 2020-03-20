Определена устойчивость китайского коронавируса

Китайский коронавирус, вызвавший пандемию COVID-19, сохраняется в течение нескольких часов или дней во взвешенных в воздухе частицах (аэрозолях) и на поверхности. Устойчивость вируса определили ученые Национальных институтов здоровья, Центров по контролю и профилактике заболеваний, Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Принстонского университета. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи сравнили влияние окружающей среды на SARS-CoV-2 и SARS-CoV-1, которые вызывают тяжелый острый респираторный синдром (SARS). Ученые сымитировали попадание вируса от зараженного человека на различные поверхности в домашних условиях или в больнице. Было определено, как долго вирус остается активным в этих средах.

SARS-CoV-2 сохраняется в аэрозолях до трех часов, на медных поверхностях — до четырех часов, на картоне — 24 часа, и до двух-трех дней на пластике и нержавеющей стали.

В отличие от SARS-CoV-1, большинство вторичных случаев передачи вируса SARS-CoV-2, по-видимому, происходит не в медицинских учреждениях. Тем не менее медицинские учреждения также уязвимы для внедрения и распространения SARS-CoV-2. Люди, инфицированные SARS-CoV-2, могут распространять вирус, не имея видимых симптомов.

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