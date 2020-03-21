Объяснена аномально низкая смертность от коронавируса в Германии

Объяснена аномально низкая — по сравнению с другими европейскими странами — смертность от коронавируса в Германии. Об этом пишет Financial Times.

Издание отмечает, что Германия приняла основной удар — страна входит в пятерку стран с наибольшим числом заразившихся в мире (более 20 тысяч человек). В стране от коронавируса умерли 70 человек, а полностью излечились 180. При этом смертность от пневмонии COVID-19, вызванной новым вирусом, — одна из самых низких в мире (0,35 процента). В других наиболее пораженных коронавирусом странах этот показатель достигает 10 процентов (Италия), 3 процента (Франция), 5 процентов (Испания) и 4 процента (Китай).

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Опрошенные изданием эксперты предполагают, что эта аномалия объясняется более ранней стадией вспышки и более низким средним возрастом заразившихся. По оценкам института Роберта Коха, возраст более 80 процентов инфицированных в Германии не достигает 60 лет.

Помимо этого, специалисты указывают на возможность Берлина проводить около 160 тысячи анализов на коронавирус еженедельно, что больше, чем все европейские страны провели вместе с начала кризиса. Другой фактор — профессиональное оснащение больниц всем необходимым оборудованием. Так, в середине марта немецкое правительство заказало дополнительные 10 тысяч аппаратов для вентиляции легких (до этого в медучреждениях было доступно 25 тысяч аппаратов).

Тем не менее эксперты не исключают, что вспышка COVID-19 в Германии находится на начальной стадии и что ситуация может ухудшиться.

По последним данным, в мире более 278 тысяч заразившихся. Более 11 тысяч человек умерли, еще 89 тысяч вылечились. Первый случай инфицирования был выявлен в китайском Ухане в конце декабря 2019 года.

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