Число заразившихся коронавирусом в Испании приблизилось к 20 тысячам. Об этом рассказал начальник управления по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Фернандо Саймон, передает Reuters.

В настоящий момент в Испании зарегистрированы 19 980 инфицированных — их число за сутки увеличилось боле чем на 2,5 тысячи. Число погибших из-за пневмонии COVID-2019, вызванной коронавирусом, превысило тысячу человек. Испания — четвертая по количеству инфицированных страна.

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Ранее число погибших от пневмонии COVID-2019 в мире превысило 10 тысяч. 18 марта Европа обогнала Азию по количеству смертей от пневмонии COVID-2019.

Тогда же число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тысяч. Чаще всего вирус диагностировали в Китае — 80 894 случая, далее идет Италия с 31 506 и Иран с 16 196 заразившимися соответственно.

Всего вирусом заразились более 244 тысяч человек. Больше всего зараженных в Китае, Италии и Иране. Случаи заболевания пневмонией COVID-2019 зафиксированы более чем в 100 странах мира.

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