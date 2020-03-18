Европа обогнала Азию по количеству смертей от коронавируса на более чем 40 человек. Об этом свидетельствуют мониторинговые данныe BNO News.

Всего в Азии от пневмонии COVID-2019, вызванной коронавирусом, умерло 3384 человека. При этом в Европе число погибших превысило 3,4 тысячи человек.

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Ранее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тысяч. Чаще всего вирус диагностировали в Китае — 80 894 случаев, далее идет Италия со 31 506 и Иран с 16 196 заразившимися соответственно.

Вспышка заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в ноябре 2019 года в китайском Ухане. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель. Помимо Китая, заболевших выявили более чем в 100 странах мира.

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